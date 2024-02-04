آداب المنصورة تعقد الدورة التدريبية الثانية للأئمة والوعاظ

أطلقت كلية الآداب بجامعة المنصورة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بالجامعة الدورة التدريبية الثانية للأئمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية والتي تستمر في الفترة من الأحد ٤فبراير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٧ فبراير ٢٠٢٤ في تنمية مهارات اللغة العربية بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب والدكتور صفوت نظير وكيل أول وزارة الأوقاف بالدقهلية وتنسيق الدكتور سهير محمد وحيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

ويحاضر في الدورة كبار الأساتذة من كلية الآداب والتربية ويتضمن جدول فعاليات الدورة التدريبية للائمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية : النظم اللغوي في القرآن الكريم يحاضر فيها الدكتور إبراهيم بركات ، قطوف من البلاغة القرآنية يحاضر فيها الدكتور مختار عطية عبدالعزيز، المعاجم العربية العامة والمتخصصة وفائدتها في إعداد الخطبة يحاضرها الدكتور إسماعيل مصطفى، الأخطاء الشائعة في لغة الخطابة المعاصرة يحاضر فيها الدكتور سيد خضر، مهارات الحوار في القرآن الكريم يحاضر فيها الدكتور محمد الواقدي ، شعر الزهد والحكمة والاستشهاد به في الخطابة المعاصرة يحاضر فيها الدكتور علي الغريب .

خطر الإدمان..

يذكر أن جامعة المنصورة قد عقدت مؤخرا عقد توعوية بعنوان" كيف نقي أبناءنا من خطر الإدمان اسرة قوية =مستقبل أفضل" بالتعاون بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومؤسسة حياة كريمة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية وذلك في مركز الشباب بقرية ميت علي .

التوعية المجتمعية..

حاضر في الندوة الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية والدكتورة سحر عبد العزيز الدكروري أستاذ بكلية الطب ورئيس لجنة التوعية المجتمعية التابعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة ورئيس لجنة المرأة بمجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية وعضو المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية وأعضاء لجنة التوعية المجتمعية إسلام البشلاوي رئيس وحدة مكافحة الإدمان بمحافظة الدقهلية السابق والدكتورة أمل يونس مدير المشروعات البيئية بجامعة المنصورة .

الدورة أقيمت بكلية الآداب