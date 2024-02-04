هواوي تطلق سماعات FreeBuds 4E 2024 مع عمر بطارية محسّن

أطلقت شركة هواوي أحدث سماعات الأذن FreeBuds، FreeBuds 4E 2024، كترقية إلى FreeBuds 4E التي تم إصدارها مسبقًا في عام 2022. ويحتفظ الطراز الجديد بمعظم ميزات سابقه ولكنه يأتي مع عمر بطارية محسّن. لذلك دعونا ندخل في التفاصيل هنا.

تستمر سماعات FreeBuds 4E 2024 بنفس المحرك الديناميكي مقاس 14.3 ملم، وتردد 40 كيلو هرتز، وتصميم شبه مفتوح مثل سابقتها. كما أنه يحتفظ بتقنية Active Noise Cancellation 2.0 ويستخدم ثلاثة ميكروفونات مع ENC (إلغاء الضوضاء البيئية) للحصول على صوت واضح أثناء المكالمات.



التحسن الملحوظ عن طراز 2022 يكمن في عمر البطارية. ومع علبة الشحن، يمكن لسماعات الأذن الآن تقديم ما يصل إلى 26 ساعة من التشغيل مع إيقاف تقليل الضوضاء، مقارنة بـ 22 ساعة في الطراز السابق.



حتى مع تشغيل ميزة تقليل الضوضاء النشطة، توفر العلبة 17 ساعة من الاستخدام وهو ما يتجاوز بشكل مريح 14 ساعة للإصدار السابق. ومع ذلك، تتمتع سماعات الأذن نفسها بعمر بطارية مماثل يصل إلى 4 ساعات دون إلغاء الضوضاء و2.5 ساعة عند تشغيلها.

تظل أوقات الشحن ثابتة أيضًا. يستغرق شحن سماعات الأذن حوالي 40 دقيقة بالكامل بينما يستغرق الأمر حوالي 60 دقيقة بالنسبة للعلبة وحدها.



يوجد دعم لـ Bluetooth 5.2 للاتصال ويمكنك إقرانه بجهازين في وقت واحد.

وإلى جانب العديد من أوجه التشابه في المواصفات والتصميم، لم نشهد ذكر تصنيف مقاومة الغبار والماء IP64 لسابقه. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر سماعات FreeBuds 4E 2024 بلونين فقط – الفضي الصقيع والأبيض الخزفي – مقارنة بثلاثة ألوان في سابقتها.

السعر والتوافر

سماعات الأذن Huawei FreeBuds 4E 2024 متاحة للشراء في الصين بسعر 699 يوان. ومع ذلك، يوجد حاليًا عرض لفترة محدودة حيث يمكنك الحصول عليه مقابل 499 يوانًا فقط.