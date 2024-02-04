مجلس إدارة الزمالك يتواجد فى المران الصباحى

لمؤازرة ودعم الجهاز الفني واللاعبين

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهاني شكري وحسين السيد وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة على متابعة المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على ملعب النادي.

ويأتي حرص مجلس إدارة الزمالك على التواجد في المران من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.