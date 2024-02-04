صعود طالبة بجامعة الأقصر للأدوار النهائية في مسابقة إبداع 12 في مجال الأفلام القصيرة

تواصل جامعة الأقصر، تحت رعاية ودعم الأستاذ الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، إنجازاتها في مجال الأنشطة الطلابية، وذلك بصعود الطالبة دعاء عبدالله جلال، كلية الفنون الجميلة، للأدوار النهائية فى مسابقة إبداع 12، فى مجال الأفلام القصيرة، على مستوى الجامعات المصرية تحت إشراف الدكتورة علا على إبراهيم، مدير إدارة النشاط الفنى والثقافى برعاية الشباب المركزية.

وهنأ الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، الطالبة؛ لتميزها، وتمثيلها جامعة الأقصر في مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر، وتفوقها في مجال الأفلام القصيرة، متمنيًا لها مزيدًا من التفوق والسداد بالمرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة دعم الطلاب؛ للمشاركة في مختلف المسابقات، وتهيئة المناخ الملائم لهم، بما يتيح لهم صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، وفقًا لرؤية الجامعة في تخريج كوادر مسؤولة وواعية.