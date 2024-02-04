تعرف على موعد فتح قبول طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم ، الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٤ ولمدة أسبوعين، على أن يتم تقديم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية، وذلك تيسيرا علي طلاب الشهادة

الاعدادية ،وأولياء أمورهم الراغبين فى تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ ولتخفيف الأعباء ومشاقة السفر والانتقال نظراً لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة .

تقدم الطلبات بإسم وكيل الوزارة ، ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك، وسيتم تحديد ميعاد جلسة الإطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، (والتي سوف تعقد بالكنترول المركزى بمدينة دمنهور ،وفقا للميعاد الذى حددتة الإدارة التعليمية وقيمة التظلم للمادة الواحدة ٣٥جنيه .

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، قد إعتمدت نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م بنسبة نجاح ٨٠.٣ ٪