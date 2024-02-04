الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد حصوله على راحه اضافيه

مصطفى شلبى يعود إلى تدريبات الزمالك

شلبى
شلبى

شارك مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران  الصباحي، الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بعد حصوله على راحة من مران الأمس بإذن من الجهاز الفني.  
وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع شلبي خاصة وأنه اللقاء الأول بينهما، وشارك بعدها اللاعب في التدريبات الفنية بشكل طبيعي . 
ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

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