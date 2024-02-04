مبرووك النجاح.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف الترم الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية فى بني سويف، بعد اعتمادها من الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69% لطلبة النظامى و33.6% للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألف و721 للنظامى حضر منهم 56 ألف و234 طالباً للنظامى، وتقدم لامتحان المنازل828 حضر منهم 744 طالباً، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7%، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75 %، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف الترم الأول 2024 برقم الجلوس

وتقدم للامتحان 56 ألف و721 للنظامي حضر منهم 56 ألف و234 طالبًا للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 828 حضر منهم 744 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7 %، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75 %، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم الواسطى جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70 %، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04 %، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03 %، وفي المركز الرابع ناصر بنسبة نجاح 76.69 %، تلتها إدارة تعليم إهناسيا بنسبة 67.54 %، فإدارة ببا بنسبة 77.84 %، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03 %.

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تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2023، جرى عقدها في الفترة من 17 إلي 24 يناير الماضي، حيث تقدم للامتحانات أكثر من 59 ألف طاليًا وطالبة تم توزيعهم على 309 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2024

أما عن توزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف للعام الدراسي 2024، فقد كان توزيع الدرجات كالتالي (درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية):

بالنسبة لـ مادة اللغة العربية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة. بالنسبة لـ مادة اللغة الأجنبية الأولى: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة. بالنسبة لـ مادة الرياضيات: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة. بالنسبة لـ مادة الدراسات الاجتماعية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة. بالنسبة لـ مادة العلوم: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة. المجموع الكلي للمواد التي تضاف للمجموع في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي للعام الدراسي هو 280 درجة. بالنسبة لـ مادة التربية الفنية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الفنية 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الفنية هو 20 درجة. بالنسبة لـ مادة التربية الدينية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة. بالنسبة لـ مادة الكمبيوتر: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الكمبيوتر 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي الكلي لمادة الكمبيوتر هو 20 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف الترم الأول

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