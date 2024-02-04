أمطار خفيفة ورياح متوسطة على قرى البحيرة

تشهد مدن وقرى محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد، أحوال جوية غير مستقرة، وطقس بارد حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 17 درجة مئوية، وأمطار خفيفة في كفر الدوار وإدكو ورشيد والمحمودية، ورياح متوسطة، مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية، مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر في معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات في طريق الإسكندرية /القاهرة الصحراوي، وطريق وادي النطرون / العلمين.

كما تم قطع التيار الكهربائي عن العديد من قرى أبو المطامير وحوش عيسى والرحمانية وشبراخيت، خوفًا من سقوط الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح.

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجد عدد من الصيادين منذ الصباح الباكر، تمهيدًا لبدء عملهم في صيد الأسماك بمياه البحر المتوسط.

وفي قري المحافظة عاد المزارعين إلي الحقول، لاستكمال حصاد المحاصيل الزراعية، سواء الخضراوات أو الفاكهة، قبل نقلها إلى أسواق الجملة بمدن المحافظة.