ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يهتم الكثير من الطلاب بمعرفة رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي لعام 2024 وتعتبر نتيجة الصف الثالث من أهم النتائج التي يزداد البحث لمعرفتها من الطلاب فى الترم الأول ويترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور قيام محافظ بني سويف باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 خلال الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف 2024 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69% لطلبة النظامي، و33.6 % للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألفًا و721 طالبًا نظاميًا.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن إدارة تعليم الواسطى جاءت في المركز الأول في الشهادة الإعدادية من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70%، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04%، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03%، وفي المركز الرابع ناصر بنسبة نجاح 76.69%، ثم إدارة تعليم إهناسيا بنسبة 67.54%، وإدارة ببا بنسبة 77.84%، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03%.

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تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2023، جرى عقدها في الفترة من 17 إلي 24 يناير الماضي، حيث تقدم للامتحانات أكثر من 59 ألف طاليًا وطالبة تم توزيعهم على 309 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف 2024 benisuef.gov.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية مركز بنى سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية مركز الواسطى

الواسطى نتيجة الشهادة الاعدادية مركز تاصر

تاصر نتيجة الشهادة الاعدادية مركز اهناسيا

اهناسيا نتيجة الشهادة الاعدادية مركز ببا

ببا نتيجة الشهادة الاعدادية مركز سمسطا

سمسطا نتيجة الشهادة الاعدادية مركز الفشن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف 2024