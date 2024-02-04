انطلاق فعاليات اليوم الحادي عشر لجناح الأزهر بمعرض الكتاب.. وسط إقبال كبير

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الحادي عشر لمشاركة جناح الأزهر الشريف الثامنة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ(٥٥)، وسط إقبال كبير وحرص من رواد المعرض بمختلف فئاتهم وأعمارهم، للاطلاع على أحدث إصدارات الأزهر الشريف بمختلف هيئاته وقطاعاته، وزيارة ركن الفتوى، والطفل، وقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المتنوعة والندوات التثقيفية التي ينظمها جناح الأزهر بشكل يومي، والتي لاقت استحسان وإشادة جميع الزوار.

ويواصل جناح الأزهر الشريف الفعاليات والأنشطة الخاصة بالاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، والذي يوافق الرابع من فبراير، حيث تم التوقيع على وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" في 4 فبراير 2019 بأبو ظبي، من قِبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيبّ".

تهدف الفعاليات التي يقدمها جناح الأزهر الشريف، إلى تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية، وتسليط الضوء على أهمية التعايش السلمي، ونبذ التعصب والتفاعل البنّاء بين الثقافات والأديان المختلفة، وقد بدأت الفعاليات بابتهالات، وقصائد وعروض مسرحية ألقت الضوء على أهمية التضامن الإنساني والدفاع عن فلسطين، وأهمية تعزيز رسالة السلام والتسامح في المجتمعات الحديثة، فضلًا عن تعميق قيم الأخوة والتضامن والتعاون بين الأفراد والشعوب، كما ارتدى جميع العاملين بالقطاعات المختلفة للأزهر الشريف وأركان جناح الأزهر زي موحد مكتوب عليه شعار " سلام"، باللون الأخضر للتعبير عن التضامن، وإيصال رسالة سلام لزوار جناح الأزهر، كما تم وضع لافتات توضيحية لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية والتعريف بها.

ويستكمل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، سلسة "محطات في مسيرة عالم أزهري"، بندوة تثقيفية عن حياة فضيلة العالم الجليل المحدِّث الأستاذ الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويديرها الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

كما يعقد جناح الأزهر ندوة تثقيفية بعنوان، " وعاظ الأزهر وواعظاته.. والمشاركة الإيجابية في صناعة الوعي المجتمعي"، بحضور الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، ويدير الندوة الباحث محمود محمد، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية.

واحتفى جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام ٢٠٢٤م، بعد أن أعلن المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد في أبوظبي الجمعة، أسماء المكرمين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام 2024؛ حيث أضاءت شاشات العرض الكبرى بجناح الأزهر، بصور البروفيسور السير مجدي يعقوب، جراح القلب المصري الشهير، والسيدة نيللي ليون كوريا - المعروفة باسم "الأم نيللي"، رئيس مؤسسة «المرأة الصامدة»، بالإضافة لشعاري الجمعيتين الإسلاميتين في إندونيسيا «جمعية نهضة العلماء»، و«الجمعية المحمدية».

الأزهر يشارك -للعام الثامن على التوالي- بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.