وزير الشباب والرياضة يُشيد بالسيطرة المصرية على منصة تتويج بطولة بولندا الدولية

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيطرة المصرية علي منصة تتويج بطولة بولندا الدولية للخماسي الحديث، مثمنًا جهود الاتحاد المصري للخماسي الحديث في هذا الشأن والعمل علي التطوير المستمر للعبة.



سيطرت بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت ١٧ سنة للخماسي الحديث على منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية للخماسي الحديث ‏المقامة بمدينة جونكوف ببولندا خلال ‏الفترة من 2 وحتى 7 فبراير الجاري.‏



توجت عالية محمود بالميدالية الذهبية برصيد ١٣٦٩ نقطة، وفي نهائيات الشباب تحت ١٧ سنة توج على إيهاب بالميدالية الذهبية برصيد ١٤٥٩ نقطة.