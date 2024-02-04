وقاة طفلة سقط عليها برميل بالشرقية

توفيت طفلة في التاسعة من عمرها، نتيجة سقوط برميل عليها بناحية العلاقمة إحدى قرى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ههيا المركزي، بوصول طفلة تبلغ من العمر تسعة أعوام، مقيمة بقرية العلاقمة بمركز ههيا، جثة هامدة.

وبالفحص تبين حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر سقوط برميل على بطنها في القرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.