مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار بالزقازيق

لقت سيدة مصرعها، متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها، جراء اصطدام قطار بها في محطة قطارات الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة داخل محطة قطارات الزقازيق على رصيف 3 داخل المحطة.

وبالفحص تبين أن القطار اصطدم بربة منزل 50 عاما، مقيمة بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، داخل محطة قطار الزقازيق رصيف رقم 3.

وعلى الفور، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.