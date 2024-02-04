والد مصطفى أشرف يكشف موقف نجله من الانتقال للقطبين وطلبات مونشنجلاد باخ المالية

كشف والد مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ الألماني، أخر تطورات مصير نجله المتعلقة بالانتقال إلى الزمالك أو الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان الزمالك قريبا من ضم مصطفى أشرف قبل أن تتعقد الأمور بعد دخول الأهلي في خط مفاوضات مع اللاعب وناديه الألماني.

وقال والد مصطفى أشرف في تصريحات تليفزيونية "الزمالك قدم عرضا لنجلي والنادي الألماني تأخر في الرد، ومصطفى يرغب في العودة للدوري المصري حتى يتواجد في المنتخبات الوطنية".

وأضاف: "لا يوجد اتفاق مع الأهلي أو الزمالك، والنادي الألماني يرفض رحيل اللاعب قبل نهاية الموسم الجاري حتى يتوفر لهم البديل".

وواصل "الأهلي والزمالك تفاوضا مع نجلي، والخلاف كان على بعض البنود وهناك مطالب مالية لنادي مونشنجلادباخ تبلغ قيمتها 500 الف يورو".

وأنهى حديثه "مصطفى يرحب باللعب للأهلي والزمالك، والمشاركة أساسياً ستكون من شروط وبنود التعاقد، وننتظر أن نرى اللاعب في الدوري المصري بداية من الموسم المقبل، ولا ننظر للأمور المادية، وكل حلمنا أن يفيد اللاعب منتخب بلاده".