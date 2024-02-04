خبير مالي يتوقع استكمال البورصة لاستهداف مستويات تاريخية خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تستكمل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها، وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.

كما تتوقع "مسعود" أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي أكس30 مستوى 31000 نقطة خلال الأسبوع الجاري، كما تتوقع أيضا أن يكون مستوى 28740 نقطة منطقة مقاومة أولى ومستوي 29000 نقطة مقاومة ثانية، على أن يكون مستوي28200 نقطة منطقة دعم أولى ثم منطقة27700 نقطة دعم ثانية.

كانت مؤشرات البورصة قد شهدت خلال الجلسات القليلة الماضية تسجيل مستويات تاريخية، بعدما تجاوزت مستوى تاريخي، قبل أن تشهد تراجعا نتيجة عمليات جني الأرباح التي قادها المستثمرين، بالتزامن مع الشائعات حول خفض عمليات السحب من البنوك، وهو ما أثار ارتباكا كبيرا بين المؤسسات والأفراد، قبل أن يتم نفي العمل بهذا الإجراء.

اتسم أيضا السوق بالسيولة الكبيرة، والتي تجاوز متوسطات قيمها 6 مليار جنيه، بدعم الاقبال الكبير من جانب المستثمرين على الشراء، في ظل الفرص المتاحة والمتعددة للمستثمرين نتيجة تدني أسعار الأسهم.

رغم اتجاه المستثمرين للبيع، بسبب المارجن، وقيام الشركات بإغلاق مراكزها المالية، إلا أن المؤشرات حافظت على ما تحقق من أداء نشط.