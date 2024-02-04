أيمن يونس: عبد الله السعيد إضافة كبيرة لنادي الزمالك

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد إضافة كبيرة للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "جماهير نادي الزمالك سعيدة بصفقة عبد الله السعيد، وتعامل مجلس الإدارة مع إدارات الأندية في ملف الصفقات كان رائعا للغاية".

وأضاف: "شيكابالا قدم لنادي الزمالك الكثير والحب بينه وبين عبد الله السعيد شييء طبيعي، وهناك حالة من السعادة على اللاعبين المنضمين لصفوف الفريق الأبيض".