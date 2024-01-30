حسن المستكاوي: علي ماهر الأنسب لتدريب منتخب مصر

أكد الناقد الرياضي حسن المستكاوي أن علي ماهر هو الأنسب لتولي تدريب منتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج المذل من كأس أمم أفريقيا.

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وودع منتخب مصر تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار، من دور ال16 عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، بعد التأهل الصعب من دور المجموعات برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

وأوضح المستكاوي في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، أن علي ماهر هو الأفضل في الوقت الحالي لقيادة منتخب مصر.

وتابع: "طريقة رحيل إيهاب جلال كانت سيئة، وقميص منتخب مصر في البطولة كان غريب ولابد أن يكون تصميمه متماشي مع الأجواء".

وتردد خلال الساعات الماضية إسم البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر السابق للعودة لتدريب الفراعنة مجددا فى ظل الإتجاه لإقالة مواطنه روى فيتوريا بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفشل فيتوريا في كل شيء مع منتخب مصر، سواء في تقديم أداء متميز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، أو تقديم لاعبين جدد للكرة المصرية، فضلاً عن الغضب الجماهيري الكبير ضد المدرب، لذا كان القرار بتوجيه الشكر للمدرب.