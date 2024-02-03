جاهزية رونالدو لمباراة النصر والهلال في نهائي كأس موسم الرياض

تأكدت جاهزية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في مباراة النصر والهلال المرتقبة بنهائي كأس موسم الرياض والمقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب المملكة آرينا.

وأكد نادي النصر على تعافي رونالدو بشكل كامل من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا وحرمت الفريق في جولة الصين التي كان مقررها لها نهاية الشهر الماضي، كما حرمته من المشاركة أمام إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.

وبدأت منافسات موسم الرياض بمواجهة قوية بين الهلال وإنتر ميامي انتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل 3 أهداف في مباراة ماراثونية شهدت الكثير من القوة والندية بين الفريقين بمشاركة الأسطورة ليونيل ميسي.

وفي المباراة الثانية من البطولة حقق النصر الفوز على إنتر ميامي بنتيجة 6-0، ولم يشارك كريستيانو رونالدو في المباراة بسبب الإصابة، بينما شاركة ميسي لدقائق قليلة في اللقاء.

موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن تقام المباراة الختامية للبطولة بين النصر والهلال يوم الخميس المقبل، حيث يحتاج العالمي للفوز أو التعادل لحسم اللقب، بينما يحتاج الهلال للفوز فقط لحسم البطولة.

وستذاع المباراة عبر عدة قنوات أبرزها بي إن سبورت المفتوحة وقنوات SSC وقنوات MBC بالإضافة إلى الرياضية السعودية.