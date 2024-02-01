موعد عودة كريستيانو رونالدو للمشاركة مع النصر السعودي

كشف لويس كاسترو المدير الفني الحالي لإنتر ميامي عن موعد عودة رونالدو في تصريحات رسمية بعد صدام العالمي أمام انتر ميامي الامريكي والذى حسمه الاصفر بنتيجة 6 اهداف دون رد.

وغاب البرتغالي كريسيتانو رونالدو، عن مواجهة النصر ضد إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.



وقال مدرب العالمي، أن رونالدو لا يستطيع اللعب الآن ويمكنه العودة إلى التدريبات بعد 5 أيام.

وتابع حديثه قائلا ان رونالدو سيكون متواجد في مباراة الهلال ضد النصر في ثالث مواجهات كأس موسم الرياض يوم الثامن من فبراير.

ويسعى النصر للتفوق على إنتر ميامي من أجل مواجهة الهلال يوم الثامن من فبراير على نقاط البطولة.

وسبق أن فاز الهلال بنتيجة (4-3) في المباراة الأولى من كأس موسم الرياض ضد إنتر ميامي.

