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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عضو اتحاد الصناعات: البروقراطية تعرقل الاستثمار في مصر

محمد البهي
محمد البهي

تحدث د. محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، عن طرق الوصول للأزمة الاقتصادية الحالية والتي تواجه الدولة المصرية، مشددًا على أن الوصول لحل سريعة للأزمة الحالية لابد أن يكون من خلال بعض من المكاشفة والمصارحة.

تعليق هام من اتحاد الصناعات 

وأوضح "البهي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن البنية التحتية من الموانئ والطرق وتوفير الطاقة والطرق والمشاريع الأخرى كان لابد أن يكون هناك بناء على هذا التطور لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد على أن اتحاد الصناعات هو جهة من الهيئات الاستشارية وليسوا أصحاب قرار والجهة التنفيذية هي الحكومة والبروقراطية تعرقل الاستثمار ولابد أن نقف عند أسباب أن المستثمر يذهب للدول المنافسة.

وأضاف عضو اتحاد الصناعات، أن لديهم خبراء في كل الجهات ويقدمون الروشتة للحكومة لتحقيق الإنجاز، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات ليس معني بتطبيق سياسات أو وضع قوانين، مشددًا على أننا نحتاج الفترة المقبلة في إسراع الخطوات، معقبًا: "نحترم جميع المسئولين ولكن نحاكم أفعالهم ونرصد تقصيرهم".

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