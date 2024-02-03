خبير: إسرائيل تتعرض لأكبر خسارة تاريخية وقواعد الحرب تغيرت

أكد الدكتور محمد كمال الجفا، الخبير الاستراتيجي، أن إسرائيل تتعرض لأكبر خسارة تاريخية.

وتابع الجفا خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية” ، اليوم السبت، أن إسرائيل متفوقة على كل الدول العربية بما تملكه من عتاد وأسلحة متطورة، بالإضافة إلى الدعم المطلق الذي تأمنه الولايات المتحدة الأمريكية لها بكل أنواع الأسلحة الحديثة، سواء التقليدية أو غير التقليدية.

وأضاف أن الجميع كان يتوقع أن يكون هناك حسم عسكري سريع من قبل إسرائيل بالرغم من كل ما تستخدمه من أسلحة.

وواصل الجفا أنه تم شحن 230 طائرة شحن عسكرية تم نقله من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بالإضافة إلى 30 سفينة.

وأكمل أنه :"لا أعتقد أن هناك أي حرب في المنطقة خلال الـ70 عامًا الماضية منذ قيام دولة الكيان الصهيوني استخدمت فيها هذه الأسلحة، بالإضافة إلى حجم الخسائر التي تعرض لها الاحتلال فيما يتعلق بالآليات والمدرعات وهي أكبر خسارة تاريخية من قبل إسرائيل".

وقال إن قواعد الحروب قد تغيرت بعد الحرب في غزة والمعارك بين الجيوش النظامية أيضًا تغيرت.

الأمم المتحدة تعلق على الضربات الأمريكية في سوريا والعراق

وفي سياق آخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه بشأن خطر التصعيد بعد الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، ويدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير للحد من التوترات، حسبما صرح المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك لوكالة "سبوتنيك".

وقال دوجاريك: "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء مخاطر المزيد من التصعيد".

وأضاف: يدعو غوتيريش جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التوترات ومراعاة التكاليف الاقتصادية والبشرية للصراع الأوسع في منطقة هشة بالفعل".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم السبت، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.

وفي بيان أصدرته "المقاومة الإسلامية" في العراق، جاء فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "خراب الجير" المحتلة بالعمق السوري بواسطة طائرات مسيرة، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".