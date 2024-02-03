تحدث بسبب العدوى البكتيرية.. أسباب التهاب الحنجرة في الشتاء

التهاب الحنجرة هو التهاب في صندوق صوتك، ويحدث بسبب الإفراط في الاستخدام أو التهيج أو العدوى.

أعراض التهاب الحنجرة



في معظم الحالات، تستمر أعراض التهاب الحنجرة أقل من أسبوعين وتنجم عن شيء بسيط، مثل الفيروس، وفي كثير من الأحيان، تحدث أعراض التهاب الحنجرة بسبب شيء أكثر خطورة أو طويل الأمد، ويمكن أن تشمل علامات وأعراض التهاب الحنجرة ما يلي:



بحة في الجحة

ضعف الصوت أو فقدان الصوت

إحساس دغدغة وخشونة في حلقك

التهاب الحلق

جفاف الحلق

سعال جاف

ما هي أسباب التهاب الحنجرة؟



1- السبب الأول لـ التهاب الحنجرة هو: الإصابة بالعدوى الفيروسية وهي الأكثر شيوعًا، حيث يمكن أن تسبب نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى التهاب الحنجرة.

2- السبب الثاني هو: يمكن للعدوى البكتيرية أن تسبب التهاب الحنجرة، مثل التهاب الشعب الهوائية.

3- السبب الثالث هو: في بعض الأحيان عند التعرض للمواد المهيجة يسبب التهاب الحنجرة، مثل الدخان أو الغبار.