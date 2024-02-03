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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بمناسبة عيد الحب.. هاني شاكر يعلن نفاذ تذاكر حفله فى لبنان

هاني شاكر
هاني شاكر

أعلن الفنان هاني شاكر، عن نفاد تذاكر حفله المفترض طرحه في لبنان بمناسبة عيد الحب يوم 13 فبراير، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

https://www.instagram.com/p/C25V3lRrXYM/?igsh=aGFjM3puZ3lzMDV1

أطلق هاني شاكر البوستر الدعائي للحفل، قائلاً: "Sold out حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بمناسبة عيد الحب في لبنان يوم 13 فبراير".

أغنية بلاد البخت لهاني شاكر

وحققت أغنية "بلاد البخت" للفنان هاني شاكر والتي طرحها مؤخرا عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مشاهدات عالية وإشادات النقاد والجمهور وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا.

هاني شاكر
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