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الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بيان هام من حزب الوفد

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ذكر حزب الوفد في بيان له منذ قليل أنه في اطار دعوة بيت الأمة للتكاتف مع الدولة فإن مقترحنا بشأن تحويل المصريين العاملين بالخارج لجزء من الدخل يأتى لزيادة التحويلات الخارجية ودعم الدولة في خطتها للقضاء علي السوق السوداء.

وشدد الوفد أنه في الوقت الذي يقترح أن يقوم المصريين العاملين بالخارج بالمبادرة بتحويل جزء من راتبهم لداخل البلاد وهو الأمر الذي ينطلي علي العاملين منهم فقط اصحاب الإقامة المؤقته وليس المقيمين بالخارج اقامه دائمة ( المهاجرين) كما يؤكد أن المبادرة تكون بتحويل جزء من الدخل وليس استقطاع من الراتب او فرض ضرائب كما يروج البعض.

ويؤكد بيت الأمة أن دعوة المصريين بالخارج للمبادرة بتحويل جزء من راتبهم للداخل ليست إلا توجه خالص نحو دعم الوطن في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

الجريدة الورقية