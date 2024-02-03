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الأحد 04 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الأنارة برأس البر تجنبا لكوارث تساقط الأمطار

جانب من صيانة شبكة
جانب من صيانة شبكة الكهرباء

أعلن المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر  اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية ورفع أقصى درجات الإستعداد قبيل حالة الظروف المناخية السيئة  بسبب تساقط الأمطار وحرصا على سلامة المواطنين المارين في الشوارع بجوار أعمدة الإنارة فقد قام قسم الكهرباء بمحلية رأس البر بالبدء في تنفيذ خطة لتأمين وعزل أعمدة الإناره والكابلات التالفه والمكشوفه مع استكمال أعمال وصيانه شبكه الإنارة

واكد الشهاوي بان الكهرباء والمياه لا يتفقان أبدا ويشكلون خطر كبير على سلامة المواطنين لذلك يجب الحرص اثناء السيروالبعدعن ملامسة اعمدةالانارة حتي لا يتعرض المواطن لكوارث قد تودى بحياته 

اشار رئيس المدينة إلى استمرار جهود قسم الإنارة بالوحدة بأعمال رفع كفاءة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها واستبدال المتهالك منها بكافة شوارع المدينة 

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