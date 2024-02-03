صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الأنارة برأس البر تجنبا لكوارث تساقط الأمطار

أعلن المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية ورفع أقصى درجات الإستعداد قبيل حالة الظروف المناخية السيئة بسبب تساقط الأمطار وحرصا على سلامة المواطنين المارين في الشوارع بجوار أعمدة الإنارة فقد قام قسم الكهرباء بمحلية رأس البر بالبدء في تنفيذ خطة لتأمين وعزل أعمدة الإناره والكابلات التالفه والمكشوفه مع استكمال أعمال وصيانه شبكه الإنارة

واكد الشهاوي بان الكهرباء والمياه لا يتفقان أبدا ويشكلون خطر كبير على سلامة المواطنين لذلك يجب الحرص اثناء السيروالبعدعن ملامسة اعمدةالانارة حتي لا يتعرض المواطن لكوارث قد تودى بحياته

اشار رئيس المدينة إلى استمرار جهود قسم الإنارة بالوحدة بأعمال رفع كفاءة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها واستبدال المتهالك منها بكافة شوارع المدينة