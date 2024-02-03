منها زيت جوز الهند.. أفضل  العلاجات المنزلية لجفاف الجلد حول الفم

البشرة الجافة هي البشرة التي لا تحتوي على ما يكفي من الرطوبة للحفاظ على شعورها بالنعومة، المصطلح الطبي للبشرة الجافة هو جفاف الجلد، وتبدو البشرة الجافة وكأنها بقع خشنة من بشرتك يمكن أن تتقشر أو تبدو متقشرة. إذا كانت بشرتك جافة، فقد تكون أو لا تكون حكة، وقد تتصدع البشرة الجافة الشديدة وتنزف.

وتغير البشرة الجافة نسيج بشرتك من ناعمة إلى خشنة، ويمكن أن يتسبب ذلك في شعور بشرتك بالحكة أو تغيير لونها عن لون بشرتك الطبيعي، ويمكن أن يكون لديك بقع جلدية جافة، وهي مناطق صغيرة من الجلد الجاف، أو يمكن أن تؤثر البشرة الجافة على مساحة أكبر من بشرتك.

وعادة ما تكون البشرة الجافة غير ضارة ولا تسبب سوى عدم الراحة المؤقتة حتى تتمكن من ترطيب بشرتك باستخدام مرطب، ومن أكثر جفاف الجلد شيوعًا هو حول الفم واليدين والقدمين.

علاجات جفاف الجلد حول الفم

-العسل يتميز بخصائص مرطبة طبيعية تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة ومنع الجفاف.

ضعي طبقة رقيقة من العسل حول منطقة الفم. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ. كرري هذه العملية مرة واحدة يومياً للحصول على أفضل النتائج.



- زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي رائع يمكن أن يساعد على ترطيب البشرة ومنع الجفاف.

ما عليك سوى وضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند حول منطقة الفم وتدليكها بلطف لبضع دقائق، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. كرري هذه العملية مرتين يومياً للحصول على أفضل النتائج.

-الخيار يتمتع بخصائص تبريد وترطيب طبيعية يمكن أن تساعد في تهدئة البشرة الجافة والمتهيجة. قطعي بضع شرائح من الخيار وضعيها على المنطقة المصابة لمدة 10-15 دقيقة. بدلا من ذلك، يمكنك مزج الخيار في عجينة وتطبيقه حول منطقة الفم، اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر، كرري هذه العملية مرة واحدة يومياً للحصول على أفضل النتائج.