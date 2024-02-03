السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هيثم سعيد يطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سكاكينو".. (فيديو)

هيثم سعيد
هيثم سعيد

أطلق المطرب هيثم سعيد أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "سكاكينو" عبر موقع "اليوتيوب" ومنصة ساوند كلاود العالمية.

تفاصيل أغنية "سكاكينو"

تعود أغنية "سكاكينو" من كلمات عليم والحان يوحنا فيكتور وتوزيع هشام البنا وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ظهر هيثم سعيد في فيديو كليب "سكاكينو" بصورة جديدة ومختلفة عن اطلالاته السابقة، وكان بائعا لـ الذرة الذي وقع بالحب من أول نظرة، من إخراج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان.

وتعتبر أغنية "سكاكينو" أولى أغنيات هيثم سعيد في العام 2024، وكانت أغنية "بعلنها" آخر أغنياته في العام 2023.

هيثم سعيد 

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