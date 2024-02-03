السبت 03 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد صبحي يستضيف مسرحية"عائلة ونيس" بمدينة سنبل (أعرف التفاصيل)

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف الفنان الكبير محمد صبحي العرض المسرحي "عائلة ونيس" يوم السبت 10 فبراير بمسرحه بمدينة سنبل الساعة الخامسة والنصف مساء، ويعقب العرض مؤتمرا صحفيا بحضوره وحضور الفنانة نورهان ورئيس مجلس إدارة إحدى المدرس.

 فالعرض يقدمه مجموعة منالطلبة والطالبات ، ويستند العمل للنص الأصلي لمسرحية " عائلة ونيس " التي كتبها وأخرجها وقام ببطولتها الفنان والنجم الكبير محمد صبحي .

وأكدت الفنانة نورهان، المشرفة علي المشروع، أن الاستعدادات المكثفة للعرض وتدريبات الطلبة تمت بمباركة الفنان محمد صبحي نفسه بعد أن شاهد العرض منذ فترة، وقرر استضافته في مسرحه بمدينة سنبل.

جدير بالذكر أن مسرحية " عائلة ونيس " قدمت لأول مرة يوم 25 يونيو عام 1997، بمسرح قصر النيل، وشارك في بطولتها سعاد نصر وجميل راتب وشعبان حسين ونادية عزت وعبير فاروق وهدي هاني وفادي خفاجة وريم أحمد ومحمود خليل وعبد الله مشرف . 

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