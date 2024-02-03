وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات الزوامل ومشتول السوق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفيات الزوامل المركزى، ومشتول السوق المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بهما، وذلك بعد المرور على مستشفيات الزقازيق العام وبلبيس المركزي.

وخلال زيارته تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الزوامل، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، ووجه بسرعة نقل حالة طارئة لمستشفى أبو حماد المركزي لإجراء أشعة مقطعية لها، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوعية المرضى بمخاطر تناول الأدوية غير الضرورية وتحديد جرعات الأدوية الضرورية لكل حالة، كما وجه بتحديث الفرش والأغطية الموجودة بالأسرة داخل قسم الكلى، فيما تفقد قسم الأشعة، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة بالمستشفى، وفي نهاية الزيارة كلف مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية بزيادة عدد الإداريين وأمناء المخازن بالمستشفى.

وحرص الدكتور هشام مسعود، خلال زيارته على تفقد مستشفى مشتول السوق قسم الاستقبال والطوارئ، ووجه بسرعة إصلاح بعض كشافات الإضاءة بالقسم، كما تم الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة، وأكد على أهمية توعية المواطنين والمرضى بترشيد استهلاك المضادات الحيوية والإستراتيجية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، كما حرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، موجهاً بتحويل حالة لمستشفى الزقازيق العام لإجراء بعض الفحوصات الخاصة بالقلب للاطمئنان على صحتها، كما تم التوجيه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وقام بالمرور على قسم الحضانات واطمأن على انتظام العمل الطبي بالقسم والذي تم تشغيله تجريبياً منذ عدة أشهر بعد الإنتهاء من تطويره وتوسعته بالتعاون مع المجتمع المدني، واستغلال الأماكن المتاحة في تقديم الخدمة، وزيادة عدد الحضانات من ١٥ إلي أكثر من ٢٥ حضانة.