التنورة التراثية تحصد تفاعل رواد معرض القاهرة للكتاب

حصدت فرفة التنورة التراثية تفاعلاً كبيرًا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عرضا فنيا لفرقة "التنورة التراثية"، اليوم، على مسرح بلازا "٢"، ضمن فعاليات مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والمنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية.

التنورة الصوفية

قدمت الفرقة فقرة التنورة الصوفية إلى جانب باقة من فقراتها المميزة بمصاحبة المزمار الصعيدي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على التقاط الكثير من الصور.

وتقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتنفذها الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.

جولة لأطفال روضة السيدة زينب ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل



ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، زيارة اليوم السبت لأطفال حي "روضة السيدة زينب"، ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، في سياق خطة وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "الحوار الثقافي والمواطنة" ناقشت خلاله د. أنوار محمد مفهوم المواطنة، مؤكدة على أهمية تقبل الرأي الآخر وعدم التفرقة بين الأفراد، من أجل بناء مجتمع صالح يدعمه الترابط والتعاون.

تلى ذلك جولة تفقدية داخل المعرض، توجه خلالها الأطفال إلى جناح "الشلاتين وحلايب"، للتعرف على موقعهما الجغرافي والحرف اليدوية الموجودة بهما والتي من أشهرها المشغولات والإكسسوارات المصنوعة من جلد الماعز وصوف الأغنام والخوص.

وتابع الأطفال الزيارة بالتوجه إلى جناحي "وزارتي الداخلية والخارجية"، للتعرف على دورهما في خدمة الوطن والمواطنين، إلى جانب الاطلاع على المجلدات والإصدارات الصادرة عنهما.

وفي جناح "وزارة البيئة" شهد الأطفال لقاء حول الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل رفع مستوى الوعي البيئي، أعقبها ورشة عن إعادة تدوير الورق بتقنية الأوريجامي.

وخلال الزيارة تفقد الأطفال جناح "حياة كريمة" للتعرف علي الخدمات المقدمة لتنمية المناطق الأكثر احتياجا لتحقيق العدالة المجتمعية، إلى جانب الاطلاع على أنشطة كل من مركز دعم وإتخاذ القرار، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

واختتمت الفعاليات بتفقد الجناح الخاص بمقر الرقابة الإدارية للتعرف على دورها في الكشف عن وقائع الفساد، وقامت الكاتبة مريام رزق الله بمناقشة عدة مفاهيم مع الأطفال منها الصدق والأمانة والتنمر، ضمن سلسلة كتب "كلك ذوق".

جاءت الزيارة بالتعاون مع جهاز روضة السيدة زينب، وشارك بها 46 طفلا، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن والمشرف العام على المشروع، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.