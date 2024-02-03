السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدا الأحد.. مكتبة مصر العامة بالمنيا تقيم معرض الكتاب لــ 5 أيام

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بالمنيا

أعلنت مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا ، اليوم السبت ، عن افتتاح معرض الكتاب فى نسخته الرابعة بالمحافظة ، غدا الأحد بأسعار مخفضة ، حيث تنوعت قطاعات وتخصصات الكتب الموجودة بالمعرض؛ لتشمل جميع فروع العلوم مثل ، المعارف العامة ، والفلسفة ، وعلم النفس ، والأدب ، والروايات ، والعلوم الإجتماعية ، والتاريخ ، وغيرها من فروع العلم.

 وقالت الدكتورة امل عليوة مدير المكتبة ، انه فى اطار توجيات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، و بالتزامن مع انطلاق العرس الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، تشهد محافظة المنيا  ، غدا الأحد 4 فبراير ، إفتتاح معرض الكتاب الرابع ، والتى تنظمه المكتبة ، وتستمر فعالياته الى الخميس 8 فبراير، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا. 

شواضافت مدير المكتبة ، ان معرض الكتاب، يشهد على هامش اقامته ، فاعليات عديدة منها ، إقامة صالونات ثقافية على مدار الأيام ال 5 ، حيث يشهد المعرض، غدا الأحد افتتاح المعرض وعرض الكتب ، ثم افتتاح معرض الفن التشكيلى للكاتب خالد عبد الراضى ، وفى يوم الإثنين ندوة نقاشية للدكتور قاسم زكى بعنوان " مارييت باشا اللص التائب والحارس الأمين " ، وفى يوم الثلاثاء يشهد المعرض ندوة للدكتور أحمد نشأت بعنوان" الذاكرة والتذكر والقراءة السريعة ".

وفى يوم الأربعاء يشهد المعرض الصالون الثقافى ، والإحتفال بإصدار اول كتاب للصالون الثقافى بالمكتبة بعنوان" وحى الأقلام"، كما يشهد المعرض افتتاح معرض الزهور لمدرسة المنيا الثانوية الزراعية ، وايضا يوم الخميس قبل الختام حفل الختام وفقرات ثقافية وفنية ، وورش عمل للتلوين للأطفال والرسومات ،  ويدير الصالون الشاعر جابر الزهيري. 

واشارت " عليوة "، انه تأتي فكرة تنظيم معرض الكتاب بمحافظة المنيا ، في إطار توجه الدولة المصرية لنشر الثقافة والوعي لدى أفراد المجتمع، ومن المقرر ان تشهد المكتبة ،غدا تواجد حافل الصحفيين والإعلاميين ومراسلى القنوات ، لتغطية هذا الحدث ، مع وجود السياسيون والكتاب والمهتمون بالمجال الثقافى ، ووجهت الدعوة للجميع بالتشريف والحضور ، وزيارة المكتبة والإطلاع على الكتب وحضور الصالونات الثقافية.

 

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