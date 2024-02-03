أحمد طه: 70 مليون سائح يتوافد على المناطق السياحة الصحية العالمية سنويًا

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أن قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية يحظى باهتمام عالمي حيث يتوافد عليه مابين ٦٠- ٧٠ مليون سائح على مناطق السياحة الصحية العالمية سنويا، ويقدر حجم الانفاق ب ٨٠ مليار دولار سنوياً، لذلك نجد ضرورة ملحة لسرعة البدء في تنفيذ خطة وطنية لدخول مصر ضمن هذا القطاع.

مصر تمتلك العديد من المناطق السياحية والأثرية والاستشفائية المتنوعة

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أن مصر لها مكانها المناسب في الريادة بما حباها الله به من موقع جغرافي فريد يتوسط العالم ومن امتلاكها للعديد من المناطق السياحية والأثرية والاستشفائية المتنوعة، وكذلك بما يمتكله القطاع الصحي من بنية تحتية متطورة، وبما يتمتع به كوادرها الطبية من سمعة اقليمية ودولية طبية متميزة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن مصر قادرة ومؤهلة بقوة للمنافسة اقليميا ودوليا في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية، خاصة بعد تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تحظى برعاية ومتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أحدثت تغيراً كبيراً في صورة المنظومة الصحية المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته محافظة جنوب سيناء للإعلان عن إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "تطبيقات السياحة الصحية المصرية'' والمقرر انعقاده في الفترة من ٢-٣ مارس ٢٠٢٤ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة الدكتور/ محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، واللواء أ.ح/ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبحضور موسع لوفود عربية وأجنبية، لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الدولية الناجحة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية والاستفادة منها لتصبح مصر قبلة السياحة الصحية عالميا.