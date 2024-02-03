امتلاك جامعة القاهرة منصة للتعليم الرقمي على أعلى المستويات العالمية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن امتلاك الجامعة منصة للتعليم الرقمي على أعلى المستويات العالمية في مجال التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة القاهرة اليوم السبت، بكلمة مسجلة في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم الرقمي في شنغهاي بالصين.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن تقدم الجامعة تقنيا يأتي برغم التحدي الكبير للجامعة لكونها يدرس بها نحو 270 ألف طالب وطالبة.

خطة جامعة القاهرة للتعامل مع المستقبل

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة لديها خطة استراتيجية للتعامل مع المستقبل من خلال إنشاء كلية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تضع في اعتبارها أخلاقيات الرقمنة والتحول الرقمي والمعلوماتي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة نجاح الجامعة خلال جائحة كورونا في استخدام التعليم عن بُعد في كل التخصصات التي شملت ما يقرب من 15 ألف مقرر دراسي، وإجراء الامتحانات من المنازل، مما نتج عنه عدم توقف الدراسة خلال الجائحة، إلى جانب الالتزام بمعايير التباعد ومعايير التعلم وموضوعية الامتحانات.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأهمية التحول الرقمي في مجالات التعليم والبحث العلمي، وضرورة التعاون للوقوف على التحديات التي تواجه التحول الرقمي في هذا الإطار وأساليب العمل التي ينبغي اتباعها للتغلب على تلك التحديات.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى التحديات الكبرى التي فرضتها الثورة التكنولوجية الكبرى التي شهدها العالم، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الخامسة والدمج بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن التقدم الإنساني في إطار الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الكبرى، يفرض علينا ضرورة المسارعة لكي نصبح على المستوى الذي يليق بهذا التقدم.

ونبه رئيس جامعة القاهرة إلى أن التحديات التي سوف تواجهنا لا تتعلق فقط بالتقدم التكنولوجي ولكن تتعلق بالأخلاقيات العلمية والرقمية التي يجب أن يلتزم بها الجميع حتى لا يتحول الخير إلى شر.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أهمية سيطرة الأخلاقيات على عمليات التحول الرقمي بشكل عام، والذكاء الاصطناعي بشكل خاص.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة كان لديها وعي مبكر في عملية التحول للثورة التكنولوجية والمعلوماتية ومواكبة الثورة الصناعية الخامسة، واستطاعت قطع شوط كبير في عمليات التحول الرقمي، وتمتلك الآن كلية متخصصة في الحاسبات والذكاء الاصطناعي.