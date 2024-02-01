رئيس جامعة القاهرة: يجب تغيير منظومة الأخلاق الحالية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن منظومة الأخلاق الحالية يجب أن تتغير ولكن ليس على طريقة الوعظ وبالطرق التقليدية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن أخلاق التقدم هي الأساس الذى لا يقوم من دونه أى مشروع نهضوى كبير لتحقيق التقدم الحضاري والثقافي والاقتصادي والسياسي الذى يصنع مجتمع الرفاه.

جاء ذلك خلال حوار رئيس جامعة القاهرة مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين المذاع على الفضائية المصرية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن منظومة الأخلاق في أوروبا تغيرت مع مارتن لوثر المصلح الديني.

رئيس جامعة القاهرة يكشف أسباب التخلف

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن أسباب تخلفنا ترجع في المقام الأول إلى سيادة أخلاق التخلف المسيطرة على سلوك البعض والتدين الزائف الذى يحكم التعاملات الإنسانية والتجارية، وعلينا أن نغير هذه المنظومة بأخلاق التقدم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن مفهوم الدولة تطور عبر العصور من الإمبراطورية والمملكة والخلافة، وأقواها هي الدولة الوطنية مثل مصر التي بدأت هذا المفهوم من قبل قيادة مينا موحد القطرين.

وأشار رئيس جامعة القاهرة أن مفهوم الدولة الوطنية يتشكل من 3 مبادىء هي الإقليم والشعب والحكومة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه من ثم فهو مفهوم مضاد للجماعات المتطرفة التي تريد إلغاء مفهوم الوطن، فليس الوطن لدى هذه الجماعات سوى الانتماء الى الطائفة أو الجماعة أو المذهب.