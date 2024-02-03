"خطوة على الطريق" مؤتمرًا للاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة

أعلن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية، عن استضافته واستقباله لمؤتمر خطوة على الطريق والذي سبق إقامته في جامعة الأهرام الكندية في نسخته الرابعة عشرة، وذلك بعد عامين تجدد جامعة الأهرام الكندية استضافته في نسخته السادسة عشرة .

يهدف مؤتمر خطوة على الطريق إلى مساعدة طلاب الصيدلة في رسم خطوات مستقبلهم عن طريق إمدادهم بالكثير من المعلومات عن الصيدلة و مجالاتها المختلفة وكيفية تحديد أهدافهم.

وتستضيف جامعة الأهرام الكندية هذا العام الدورة السادسة عشرة لمؤتمر "خطوة على الطريق"، والذي يعد واحدًا من أكبر المؤتمرات المخصصة لطلاب كلية الصيدلة، ويهدف إلى تطوير طلاب الصيدلة ووضعهم على أعتاب مستقبلهم المهني، و سيتم تناول عدة موضوعات مهمة حول المجالات الحديثة والهامة في كلية الصيدلة، مثل: التسويق الرقمي، والترجمة الطبية، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، وتكنولوجيا النانو، ومستحضرات التجميل.

الصيدلة المجتمعية، هو مجال يختص برفع كفاءة الصيدلي وتأهيله لتقديم المعلومات الطبية للمرضى داخل الصيدليات، وكذلك الصيدلة الصناعية، فهو مجال من شأنه تعزيز الدور الصحيح للصيدلي فى المصانع، أما الصيدلة المستقبلية فهى التي توضح دور الصيدلي في المهن الرقمية والذكاء الاصطناعي تبعًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، كما توضح أيضًا الدور الهام للصيدلي فى الجيش، ومجال سلامة الدواء الذي يختص بدراسة وكشف وتقييم ردود الفعل السلبية للأدوية.

سيقام مؤتمر "خطوة على الطريق" في إجازة نصف العام من يوم الاثنين الموافق ٥/٢/٢٠٢٤، ويمتد لمدة أربعة أيام. وسوف يقام في ٩ جامعات هذا العام، ومن ضمن هذه الجامعات جامعة الأهرام الكندية.

يُعد هذا المؤتمر من أعظم المؤتمرات التي تقام والذي يحرص على حضوره العديد من الطلاب سنويًا، وطلاب كلية الصيدلة يحضرون هذا المؤتمر من مناطق متعددة، حيث يختتم المؤتمر بتقديم شهادة معتمدة من النقابة وهيئة الدواء المصرية للحضور.

هدف هذا المؤتمر هو بناء جيل جديد يعرف كل جوانب مجالات عمله، ويتسع ليشمل التطلعات المستقبلية للصيادلة، مما يعزز فهمهم الشامل ويجهزهم للمساهمة بفعالية في مجال الصيدلة.