إزالة ١١ حالة تعدى على الاراضى الزراعية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي؛ محافظ الغربية متابعته أعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة و الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

وتمكنت الموجه ٢٢ من ازالة ١١ حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٦٥٩١م٢ بالاضافة الي ازالة ٦ حالات متغيرات مكانية .