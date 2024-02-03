عاجل
وزير خارجية النرويج يشيد بدور مصر تجاه أزمة غزة
السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

غادة عبدالرازق وعصام عمر في نص الشارع اسمه محمد.. خارج السباق الرمضاني

غادة عبدالرازق وعصام
غادة عبدالرازق وعصام عمر

تعاقدت الفنانة غادة عبد الرازق، على بطولة مسلسل نص الشعب اسمه محمد، والمقرر أن يعرض خارج الماراثون الرمضاني 2024 .

 

ويشارك غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل نص الشعب اسمه محمد، الفنان الشاب عصام عمر، وتدور أحداث العمل في إطار 15 حلقة، وهو تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

 

وتشارك غادة، في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل صيد العقارب، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

 

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وكانت غادة عبد الرازق قد نافست في موسم رمضان الماضي 2023، بمسلسل "تلت التلاتة"، وقدمت فيها 3 شخصيات توأم (فريدة، فريال، فرح)، ويدور أحداث المسلسل في إطار درامي، يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة. 

 

وشاركها البطولة مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، إخراج حسن صالح، وتأليف هبة الحسيني.
 

وحققت غادة عبد الرازق نسبة مشاهدة عالية لمسلسلاتها السابقة، أبرزها:  "ضد مجهول"، "الخانكة"، "أرض جو"، "الكابوس"، "مع سبق الإصرار"، و"زهرة وأزواجها الخمسة".

مواد متعلقة

فيلم السيستم .. البوستر الخاص للفنان أحمد الفيشاوي

بدون سابق إنذار ..آسر ياسين وعائشة بن أحمد من كواليس مسلسل رمضان

الموت يفجع الفنانة تارا عماد

"عادل مش عادل" يسافر إلى كندا بعد نجاحه في الدول العربية

سميرة عبد العزيز: “في محطة مصر” عودة جماليات وقيمة المسرح الشعري

الحريفة .. الفيلم يحصد إيرادات ضخمة في شهر

فيلم رحلة 404 يحصد 10 ملايين جنيه في 9 أيام

تخطت 7 ملايين جنيه .. حصيلة إيرادات فيلم رحلة 404
الجريدة الورقية