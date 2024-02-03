براعم المصري يفوز بسباعية على حاويات بورسعيد

فاز فريق براعم المصري تحت 10 أعوام ” الفئة العمرية "2013" بقيادة الكابتن مهاب السقا ، على نظيره فريق حاويات بورسعيد بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الهدف ضمن مباريات بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

سجل أهداف المصري عمر جلال " هدفين " وهدف واحد لكل من عُدي العباسي ومصطفى محمود ويوسف سامر وأحمد الحلوجي وآدم الشرقاوي.

قائمة المصري في المباراة : يوسف زكريا ومحمود هاني وعمر جلال وابراهيم فراج ومصطفى محمد وعُدي العباسي ومالك حسن " راؤول " وعلي أسامة ومحمد بوسكا وأدهم عبد العليم وادم أبو موسى وأحمد رمضان وأحمد شهيب ويحيى مؤمن وجامع السيد ومحمد النحاس وأحمد الحلوجي وآدم الشرقاوي وعمر عبد الهادي وياسين غريب ويوسف سامر ومحمد رضا وأدهم العتر ومحمود عباس وريان فرحات ومحمد تامر وعُدي التابعي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. مهاب السقا مدربًا عامًا ، ك. اسلام طه مدربًا مساعدا ، ك. خالد سمير " السامبا " مدربًا لحراس المرمى ، ك. حسام القليوبي أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا ، فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.