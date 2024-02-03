بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس أفريقيا

يواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره الجنوب أفريقى في العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب "شارليس كونان باني" ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار.

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وتصدر الرأس الأخضر مجموعته التي تضم مصر وغانا وموزمبيق برصيد 7 نقاط، فقد استهل منتخب الرأس الأخضر مشواره في النسخة الحالية من البطولة بفوز مفاجئ على غانا بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يكتسح موزمبيق بثلاثية نظيفة، ومن ثم اختتم دور المجموعات بتعادل قاتل مع منتخب مصر بهدفين لكل منهما.

وفي ثمن النهائي، تغلب على موريتانيا بهدف نظيف ليضرب موعدا مع جنوب أفريقيا في ياموسوكرو السبت في ربع النهائي.

تأهل منتخب جنوب أفريقيا لدور الثمانية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فقد خسر أول مباراة أمام مالي بهدفين نظيفين، ثم دك شباك ناميبيا برباعية في ثاني مواجهاته قبل أن يحقق التعادل أمام تونس في ثالث مبارياته.

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وفي دور الـ16، فجر جنوب أفريقيا مفاجأة مدوية بإقصائه منتخب المغرب، رابع كأس العالم، وأحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، بالفوز عليه 2-0.

موعد مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مساء اليوم السبت الموافق 2 من شهر فبراير الجاري، ليكون هو موعد مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، على أرضية ستاد «شارليس كونان باني».

وتقام مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا، في ربع نهائي «الكان»، وتحديداً عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max.