رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" يناقش صفقة تبادل أسرى مع مدير المخابرات التركية

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم السبت، محادثات مع رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، حول احتمالات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق تبادل الأسرى.

وصرحت قيادة حركة حماس في بيان: "التقى رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، مع مدير جهاز المخابرات الوطنية التركية، إبراهيم كالين، والوفد المرافق له".

وأضافت الحركة في بيانها: "خلال الاجتماع، ناقش الجانبان تطور الوضع في قطاع غزة، وسبل وقف إطلاق النار والحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما ناقشا آخر الأخبار حول تبادل الأسرى". ولم تذكر الحركة مكان انعقاد الاجتماع.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم السبت، نقلا عن مصدر رفيع في "حماس"، أن زيارة قيادة الحركة، بقيادة هنية، إلى القاهرة تأجلت لعدة أيام، لإجراء مزيد من المشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وهي الشروط التي تلقتها "حماس" من قطر بعد الاجتماع الأخير للوسطاء في باريس.