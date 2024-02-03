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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقاومة لبنان تقصف موقع السماقة للمرة الثانية ومستعمرة مناحم ويرؤون وتلة الكوبرا

تلة الكوبرا
تلة الكوبرا

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف موقع ‏السماقة في مزارع شبعا للمرة ‏الثانية، ومستعمرة ايفن مناحم، ومستوطنة يرؤون، بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات ‏مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي عيتا الشعب ويارون،  ‏استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:35 من مساء يوم السبت 03-02-2024 ‏مستعمرة ايفن مناحم، وموقع ‏السماقة في مزارع شبعا للمرة ‏الثانية.

كما تم استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة يرؤون، وتلة الكوبرا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة.‌‏

 

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