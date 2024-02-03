مقاومة لبنان تقصف موقع السماقة للمرة الثانية ومستعمرة مناحم ويرؤون وتلة الكوبرا

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف موقع ‏السماقة في مزارع شبعا للمرة ‏الثانية، ومستعمرة ايفن مناحم، ومستوطنة يرؤون، بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات ‏مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي عيتا الشعب ويارون، ‏استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:35 من مساء يوم السبت 03-02-2024 ‏مستعمرة ايفن مناحم، وموقع ‏السماقة في مزارع شبعا للمرة ‏الثانية.

كما تم استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة يرؤون، وتلة الكوبرا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة.‌‏