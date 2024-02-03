تكريم الأقسام المتميزة فى مستشفيات الفيوم

قامت إدارة الجودة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة حنان كمال، بتكريم الأقسام المتميزة بالمستشفيات وهى قسم قسطرة القلب بمستشفي طامية وقسم العناية المركزة بمستشفي الصدر وقسم العناية الجراحية بمستشفي الفيوم العام، وكذلك المتميزات من مشرفات تمريض الأقسام بالمستشفيات، وهم ناهد جابر مشرفة قسم قسطرة القلب بمستشفي طامية ودينا صاوي - مشرفة قسم العناية المركزة بمستشفي الصدر وذلك لتفانيهما في العمل و تميزهما في تطبيق معايير الجودة في اقسامهم والتزامهما بسياسات العمل.

وقامت بتسليم شهادات التكريم الدكتورة حنان كمال مدير ادارة الجودة بحضور الدكتورة الاء وحش - مدير مستشفى الصدر والتي اعربت عن امتنانها لتكريم فريق العناية المركزة لديها كخطوة للتنافس الايجابي بين المستشفيات والأقسام المختلفه بها.

وعقدت ادارة الجودة بقيادة الدكتورة حنان كمال مدير الادارة اجتماع لكل فرق الجودة بالمستشفيات وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز في تطبيق معايير السلامة الوطنية وكذلك تطبيق نظام الابلاغ عن الأحداث العارضة.

وتم اثناء الاجتماع مناقشة مشاريع تحسين الأداء الخاصة بكل مستشفي وقام بالمناقشة فريق الجودة بالمديرية اروى احمد ووهيب محسن.

مرور على المستشفيات

ومن جهه اخرى قام الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور المفاجئ على مستشفى الرمد والتقى مديرة المستسفى الدكتورة حنان الجارحى ولاحظ ان معظم الاطباء وقعوا انصراف وغير متواجدين قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية فأمر بتكليف مدير الطب العلاجى بعمل خطة لانتداب عدد من الأخصائيين و مساعدى الأخصائيين للمستشفيات المركزية وذلك بصورة دورية .

ثم توجه لتفقد عيادات واقسام المستشفى حيث تفقد الاستقبال وغرفة الملاحظة ثم الاسنان ولم يجد اطباء الاسنان فامر بتشكيل لجنة برئاسة مديرة ادارة الاسنان لفحص اعمال العيادة واعادة توزيع القوى الزائدة عن حاجة العمل , ثم تفقد الاشعة و الحجرة المظلمة والعمليات واستمع الى الدكتور احمد حسين -استشارى الرمد والذى عرض مطالب المستشفى من اجهزة ومستلزمات للعمل على توفيرها من اجل تقديم خدمة آمنة للمواطنين.

بعدها تفقد غرفة الاشعة و المعمل ولاحظ عدم الالتزام بالسياسات الدوائية وامر بوضع سياسة واضحة لصرف الادوية ,كذلك تفقد الصيدليات الموجودة وقام بسؤال الصيادلة عن نواقص الادوية فاجابوا بوجود بدائل للاصناف الناقصة.

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