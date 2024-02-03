خبير: أمريكا استفادت اقتصاديًا من أزمة البحر الأحمر

أكد الدكتور نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، أن أمريكا استفادت اقتصاديا من هذه الأزمة في البحر الأحمر، موضحًا أن أمريكا أصبحت أكبر دولة في العالم تصدر غاز مسال، وهو ما دفعها لعمل تحالف قوي في سبيل السيطرة على البحر الأحمر.

وأوضح “سالم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه هناك 4 تجمعات موجودة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية على الحدود الساحلية في البحر الأحمر.

ونوه بأن أمريكا فرضت سيطرتها العسكرية تمامًا على البحر الأحمر، وقد استفادت اقتصاديا من هذه الأزمة، وأصبحت الدولة رقم 1 في العالم لتصدير الغاز المسال، مشددًا على أنه منذ بداية الصراعات في غزة ارتفعت الضغوط من الجانب الإسرائيلي على مصر لاستقبال الفلسطينيين.

أكد الدكتور نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، أن آخر التطورات والصراعات في أزمة البحر الأحمر والمنطقة العربية توحي بأننا “بنتفرج على فيلم أبيض وأسود”، مشددًا على أن ما يحدث من اضطرابات في المنطقة العربية هي لجذب الانتباه فقط.

وأضاف أن ما يحدث في البحر الأحمر والمنطقة يعد عقابا للأذرع الإيرانية بعد استهدافها لبعض السفن العابرة في البحر الأحمر وبالقرب من الموانئ الإسرائيلية.

وشدد على أن أمريكا ضربت العديد من المواطنين الإيرانيين قبل واقعة 7 أكتوبر، وهو ما دفع جماعة الحوثي لضرب السفن الإسرائيلية بعد واقعة الاستهدافات الأخيرة في قطاع غزة، موضحًا أن أكثر من 40% من السفن غيرت وجهتها من البحر الأحمر.