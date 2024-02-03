9 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم، السبت، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل الدولى، جنوب أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سمبل جنوب أسوان، بالقرب من مدخل توماس وعافية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.