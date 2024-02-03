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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

9 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم، السبت، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل الدولى، جنوب أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سمبل جنوب أسوان، بالقرب من مدخل توماس وعافية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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