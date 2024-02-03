رسميًا ظهرت.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس 2024

يبحث أولياء الأمور عن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحيرة، وذلك قبل أيام قليلة من موعد ظهورها، إذ أعلن مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إعلان النتيجة خلال يومي 1 أو 2 فبراير وذلك في مختلف مدارس المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس 2024

وأشارت نائب محافظ البحيرة أن أعمال التصحيح تجري بكل شفافية وبدقة وحيادية عالية حتى يأخذ كل ذي حق حقه كما أن مديرية التربية والتعليم تعمل بكل جهدها حتي يتم اظهار نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الموعد المحدد.

من الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023 للشهادة الإعدادية العامة يبلغ عددهم 116 ألفًا و689 طالبًا وطالبة موزعين على 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سوف يتم إعلانها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة البحيرة

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بالمرور على كنترول تصحيح الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، وذلك من أجل متابعة جميع أعمال تصحيح ورصد الدرجات والمرجعات النهائية، حتى يتم اعتماد النتيجة ورفعها على البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية في الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلالنا حصرياً معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة البحيرة:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مركز دمنهور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المحمودية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبراخيت التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الرحمانية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة حوش عيسى التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة إدكو التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة رشيد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ابوالمطامير التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة وادي النطرون التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة التحرير التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة النوبارية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بندر دمنهور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بندركفر الدوار التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مركز كفر الدوار التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كوم حمادة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ابوحمص التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الدلنجات التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ايتاى البارود التعليمية 2024.