إنطلاق فعاليات مبادرة يوم الخير بالمنيا
انطلقت اليوم السبت، فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة يوم الخير تحت شعار "يوم الخير.. لبسك لغيرك عيد"، وذلك لتوزيع الملابس والبطاطين والمواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا ، والأدوات المدرسيه على الطلاب والتلاميذ الاكثر احتياجا بمراكز الشباب بالمنيا، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا - الادارة العامة للشباب - اندية الفتاة والمراة.
وتم التوزيع اليوم بعدد ٥ مراكز شباب بالمحافظة منها ، مركز شباب المدينة أ ، وناصر ملوى ، والحسايبة بديرمواس ، ومغاغة ، والعدوة.
وتواجد الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة بمركز شباب المدينة أ بالمنيا ، وبحضور الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، والدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ، وعلاء الدين على مدير إدارة شباب المنيا، والدكتورة ايمان عليوه منسق أندية الفتاة ، وحضور مديرى مراكز الشباب والعاملين بإدارة شباب المنيا.
وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر لوكلاء الوزارة ، ومديري المديريات ، على الاعداد والتنظيم الجيد للمبادرة في نسختها الرابعة ، مؤكدا على حرصه على متابعة التنفيذ ، والمضي قدما نحو تحقيق الرسالة ، والهدف التي تسعي ليه وزارة الشباب والرياضة ،ـ لرعاية ودعم الاسر الاكثر احتياجاً ووصول الخدمات المقدمة من مراكز الشباب لجميع أنحاء الجمهورية .
والذي يأتي ضمن رعاية كاملة من الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية جاء تنفيذ مبادرة يوم الخير ، في سياق استقبال العام الدراسي الجديد ، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية ، لمواجهة ما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية وغلاء الأسعار ، وتحقيق الحماية المجتمعية للأسر المصرية ، وأشار ببدء إطلاق المعرض ، وذلك عبر الفيديو كونفرنس ، وبحضور وكلاء الوزارة بجميع المديريات.
وحرص مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة ، عَلى متابعة مراكز الشباب التى تنفذ بها المبادرة ، للوقوف على مدى تقديم مستوى الخدمة للمواطنين ، وللتأكيد على تجهيز كافة الاماكن المتاحة بمراكز الشباب ، لإستقبال المبادرة والمشاركة في تنفيذ المبادرة ، كونها مسئولية مجتمعية وطنية ، والتي تمثل صورة من صور التكافل الإجتماعي بين أفراد الوطن الواحد .
كما حرص علي عمل حلقة اتصال متواصل مع مديري الادارات الفرعية ، لمتابعة تنفيذ المبادرة ولتقديم كافة اوجة الرعاية والدعم ، وتذليل كافة العقبات وتلافي الملاحظات بشكل فوري وسريع ، اثناء تنفيذ المبادرة.
وتأتي مبادرة يوم الخير ، تحت شعار" لبسك لغيرك عيد " في نسختها الرابعة ، بعد ما تم تنفيذها خلال شهر رمضان الماضي ، وعيد الأضحى ، وفى دخول المدارس ، ونفذت المبادرة اليوم لتوزيع الملابس والبطاطين ، والمواد الغذائية ، والأدوات المدرسية ، فى 5 مركز شباب علي مستوي ادارات المنيا .
بواقع مركز شباب لكل من ، ديرمواس ، وملوى، والمنيا، ومغاغة ، والعدوة ، وبحضور مديرى الإدارات ، ومديرى مراكز الشباب والعاملين ، بإجمالى ما يقرب من 2500 قطعة ملابس ، وبطاطين ، وشنط مواد غذائية ، وشنطة مدرسية ، وأدوات مدرسية اقلام وكراسات ، لتشمل العديد من أنحاء المحافظة ، حيث تم تجميع الملابس والأدوات المدرسية وتجهيزها ، من خلال مراكز الشباب ، تحت إشراف اندية الفتاة والمراة بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ومن ثم توزيعها على التلاميذ والطلاب.
ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، و مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة ، ونجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب ، وإشراف الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، و احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ إدارة الشباب بقيادة مدحت موريس ، وتغطية ومتابعة إعلامية المركز الاعلامى لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.