ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الوفد

ارتفع معدل البحث عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة، ونستعرض فيما يلي موعد إعلان النتيجة، وتوزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول ونهاية العام، ويقوم موقع «بوابة الوفد» بعرض النتيجة برقم الجلوس فور إعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

كما سبق أن ذكرنا سلفنا أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الكنترول الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، وما هي إلا ساعات قليلة ويتم اعتماد النتيجة من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

يذكر أن الامتحانات التي انطلقت في البحيرة خلال الفترة من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير، شهدت جولات مكثفة للأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والتي قام خلالها بتفقد لجان الامتحانات وانتظام سيرها، بالإضافة إلى متابعة لجان تصحيح أوراق إجابة امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي تمت داخل مجمع مدارس جاد علوان بمدينة دمنهور، وتابع وكيل الوزارة حينها كافة أعمال تصحيح أوراق الإجابة، والتي بدأت في كل المواد فور انتهاء أداء امتحان كل مادة مباشرة.

ويذكر أنّ عدد الطلبة الشهادة الإعدادية في البحيرة، وبلغ قيمة 116 ألفًا و690 طالبًا وطالبة، وموزعين على حوالي 18 إدارة تعليمية، وتكون بمختلف مدارس المحافظة، كما أن أشار يوسف الديب، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة، أنّ عمليات تصحيح أوراق الإجابات قد بدأت بالتزامن مع أول أيام الامتحانات.

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ويتمكن أولياء الأمور من القيام بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة البحيرة، عبر الرابط الإلكتروني الخاص في بوابة التعليم الأساسي بموقع وزارة التربية والتعليم، وفيما سيتعلق بخطوات الحصول على النتيجة.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية في الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلالنا حصرياً معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة البحيرة:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مركز دمنهور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المحمودية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبراخيت التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الرحمانية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة حوش عيسى التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة إدكو التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة رشيد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ابوالمطامير التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة وادي النطرون التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة التحرير التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة النوبارية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بندر دمنهور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بندركفر الدوار التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مركز كفر الدوار التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كوم حمادة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ابوحمص التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الدلنجات التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ايتاى البارود التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 والنسبة المئوية

والآن نستعرض توزيع درجات كل مادة والمجموع الكلي الخاص بالشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2024، وأيضا الخاص بنهاية العام الدراسي، حيث يبلغ إجمالي مجموع الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وبالتالي فإن درجة النجاح تكون من نصف هذا الرقم أي 140 درجة، والمجموع الكلي مقسم على الفصليين الدراسيين، بواقع 140 درجة لكل ترم من الترمين.