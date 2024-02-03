ندوة تثقيفيىة عن خطورة المخدرات بجامعة المنصورة

عقدت جامعة المنصورة ندوة توعووية بعنوان" كيف نقي أبناءنا من خطر الإدمان اسرة قوية =مستقبل أفضل" بالتعاون بين وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومؤسسة حياة كريمة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية وذلك في مركز الشباب بقرية ميت علي

حاضر في الندوة الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية و الدكتورة سحر عبد العزيز الدكروري أستاذ بكلية الطب ورئيس لجنة التوعية المجتمعية التابعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة ورئيس لجنة المرأة بمجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية وعضو المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية وإسلام البشلاوي رئيس وحدة مكافحة الإدمان بمحافظة الدقهلية السابق والدكتورة أمل يونس مدير المشروعات البيئية بجامعة المنصورة

بحضور حسن المتولى عضو مجلس النواب سابقاً ومحمد الغندور عمدة قرية ميت على والشيخ / موسى عبودة امام وخطيب بالأوقاف ومحمد طه منسق حياة كريمة بالوحدة المحلية بميت على ونائب رئيس اللجنة الشبابية بمجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية وأحمد شومان مسؤل حياة كريمة بالقرية

رحاب العشماوي مدرير وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنصورة ونائب رئيس لجنة الشباب بمجلس القبائل والعائلات المصرية والكاتب الصحفي أحمد ابو القاسم نائب المنسق العام لمؤسسة القادة بالدقهلية وعضو لجنة التوعية المجتمعية بجامعة المنصورة وعضو لجنة التوعية المجتمعية بجامعة المنصورة و سماح أشرف عضو لجنة المرأة بمجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية وعضو بوحدة مكافحة الإدمان بالدقهلية وطلاب الجامعات من أبناء القرية وبعض أولياء الامور والقطاع الإداري

وتحدث الشيخ طه عن خطورة المخدرات وتحريمها من الوجهة الدينية وآثارها المدمرة علي عقول الشباب وأهمية الوازع الديني في حماية الشباب من هذا الخطر الداهم

وتحدثت الدكتورة سحر الدكروري عن الأضرار الصحية والنفسية للمخدرات وسوء إستخدام بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى الإدمان وانواع الإدمان والمخدرات التخليقية وجهود الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان علي جميع المحاور الوقائية والعلاجية والتشريعية والمجتمعية وقنوات العلاج الحكومية المختلفة المجانية وتحدث إسلام البشلاوي عن خطر التدخين والسجائر الإلكترونية وأضرارها والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووحدات العلاج بكافة المحافظات

وتحدثت الدكتورة أمل يونس عن أهمية التربية الإيجابية للأبناء وثقافة الحوار وكيفية مواجهة الضغوط النفسية بالأساليب الحديثة في التربية وتم فتح باب النقاش في نهاية الندوة