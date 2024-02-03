أستعلم حالآ.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يرغب العديد من الاشخاص بمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، وتعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية من اهم النتائج التي يرغب الطلاب في معرفتها بشكل كبير ولقد تم اعتماد النتائج في بعض المحافظات وظهورها ايضا، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لجميع المتابعين رابط الاستخراج عن النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

مع اقتراب الوقت المحدد لظهور نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، يتزايد التوتر والحماس لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور،و يأمل الجميع في الحصول على نتائج جيدة تعكس جهودهم وتحقق تطلعاتهم الأكاديمية.

وسيتم الإعلان عن النتائج عبر بوابات إلكترونية تخصصها الوزارة لهذا الغرض، وشارك نحو 110 ألف طالب وطالبة في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 في محافظة الدقهلية،و تم تنفيذ الامتحانات أمام 635 لجنة، وتم توزيع هذه اللجان في جميع الإدارات التعليمية داخل المحافظة، وهذا يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوفير بيئة امتحانية عادلة ومنصفة للطلاب والطالبات في محافظة الدقهلية.

وجاء ذلك بعد عرض النتيجة من ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للامتحان للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 آلاف و359 طالبا وطالبة، وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 ألف و464 طالبا وطالبة.

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وهنأ محافظ الدقهلية الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

40 درجة لمادة اللغة العربية

و30 درجة للغة الإنجليزية.

ويتم توزيع عشرين درجة في مادة الدراسات الإجتماعية.

و20 درجة لمادة العلوم.

و 30 درجة للرياضيات ليكون مجموع درجات الترم الأول من 140 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلال نذاكر حصرياً معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة الدقهلية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مدارس اللغات التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب المنصورة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منية النصر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بلقاس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق المنصورة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طلخا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة نبروه التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شربين التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة السنبلاوين التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة تمى الأمديد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أجا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ميت غمر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دكرنس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنى عبيد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ميت سلسيل التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الجمالية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنزلة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المطرية التعليمية 2024.