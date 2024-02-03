السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المغرب ينقذ مهاجرين بالمحيط الأطلسي

بوابة الوفد الإلكترونية

أنقذت القوات الملكية المغربية يومي الجمعة والسبت 31 شخصا مرشحا للهجرة غير الشرعية عبر المحيط الأطلسي بينهم 7 نساء و طفلان، ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

 

وحسب روسيا اليوم، جاء في بيان القوات المغربية: "تدخلت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة السواحل الأطلسية المغربية يومي الجمعة والسبت على بعد 5 كلم جنوب غرب طرفاية و64 كلم جنوب بوجدور، لإنقاذ 31 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء؛ من بينهم 7 نساء وطفلان".

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الموقوفين تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

 

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